В Украине рассекретили данные о смертности от коронавируса в первые три месяца 2020 года

Государственная служба статистики Украины возобновила публикацию данных о количестве умерших по причинам смерти. Заметим, что ранее эта информация была засекречена постановлением Кабинета министров из-за карантина. Данные за январь-март 2020 года опубликованы на сайте Госстата.

По официальным данным, от COVID-19 умерло 9 украинцев. От гриппа и пневмонии – 1974.

Добавим, что по состоянию на 4 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, в официальной статистике Минздрава указано 1227 летальных случаев.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной 2 032 летальных исходов, среди них туберкулез – 892, от ВИЧ умерло 860 человек.

От злокачественных новообразований умерли 19 711 человек.

Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 101 633 человек, из них от ишемической болезни сердца – 69 976 человек.

7083 человека погибли в результате внешних причин. Среди них:

транспортные несчастные случаи – 882 граждан,

утопление – 220,

гибель на пожаре – 358,

случайное отравление (кроме алкоголя) – 499,

отравление алкоголем – 657,

самоубийства – 1357 (из них в марте - 488),

умышленные убийства -365.

Всего за первые три месяца 2020 умерло 149 064 украинца.