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В Украине рассекретили данные о смертности от коронавируса в первые три месяца 2020 года

В Украине рассекретили данные о смертности от коронавируса в первые три месяца 2020 года
17:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay
Государственная служба статистики Украины возобновила публикацию данных о количестве умерших по причинам смерти. Заметим, что ранее эта информация была засекречена постановлением Кабинета министров из-за карантина. Данные за январь-март 2020 года опубликованы на сайте Госстата.

По официальным данным, от COVID-19 умерло 9 украинцев. От гриппа и пневмонии – 1974.

Добавим, что по состоянию на 4 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, в официальной статистике Минздрава указано 1227 летальных случаев.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной 2 032 летальных исходов, среди них туберкулез – 892, от ВИЧ умерло 860 человек.

От злокачественных новообразований умерли 19 711 человек.

Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 101 633 человек, из них от ишемической болезни сердца – 69 976 человек.

7083 человека погибли в результате внешних причин. Среди них:

  • транспортные несчастные случаи – 882 граждан,
  • утопление – 220,
  • гибель на пожаре – 358,
  • случайное отравление (кроме алкоголя) – 499,
  • отравление алкоголем – 657,
  • самоубийства – 1357 (из них в марте - 488),
  • умышленные убийства -365.

СМИ: в ВОЗ знали о коронавирусе еще в 2019 году

Всего за первые три месяца 2020 умерло 149 064 украинца.

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Смертность, Госстат, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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