В Украине рассекретили данные о смертности от коронавируса в первые три месяца 2020 года

По официальным данным, от COVID-19 умерло 9 украинцев. От гриппа и пневмонии – 1974.
Добавим, что по состоянию на 4 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, в официальной статистике Минздрава указано 1227 летальных случаев.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной 2 032 летальных исходов, среди них туберкулез – 892, от ВИЧ умерло 860 человек.
От злокачественных новообразований умерли 19 711 человек.
Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 101 633 человек, из них от ишемической болезни сердца – 69 976 человек.
7083 человека погибли в результате внешних причин. Среди них:
Всего за первые три месяца 2020 умерло 149 064 украинца.