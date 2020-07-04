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Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)

Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)

Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)
Обновлено 21:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В воскресенье, 5 июля, состоится частичное лунное затмение, или полутеневое лунное затмение. Также это явление называют "Громовой Луной". К сожалению в Украине явление можно будет увидеть только онлайн.

В это время Земля расположится между Солнцем и полной Луной.

Нашу планету закроет только 35% лунного диска. Полутеневое лунное затмение можно будет увидеть в большей части Северной и Южной Америки, а также в некоторых частях юго-западной Европы и Африки.

Украинцы смогут увидеть космическое явление только онлайн.

Лунное затмение начнется в 6:07 по киевскому времени, достигнет пика в 7:30 и будет длиться 2 часа 45 минут.

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Почему называют "Громовой Луной"?

Свое название космическое явление получило от частых июльских штормов.

Смотрите полутеневое лунное затмение онлайн

Как сообщалось ранее, гипотеза происхождения Луны снова под сомнением.

Согласно основной современной гипотезе происхождения Луны, естественный спутник нашей планеты сформировался, когда небесное тело размером примерно с Марс врезалось в Землю, вырвав из нее часть материи верхней коры планеты, бедной металлами.

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Все по теме:

Луна, Дата, Полнолуние, Онлайн, Трансляция, Лунное затмение.

Автор:

Телеграф
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