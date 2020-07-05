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Евсеев день: народные приметы и запреты 5 июля
Евсеев день: народные приметы и запреты 5 июля

Евсеев день: народные приметы и запреты 5 июля

Евсеев день: народные приметы и запреты 5 июля
Обновлено 07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 5 июля, отмечается народный праздник "Евсеев день". Православная церковь в этот день чтит память мучеников Галактиона, его жены Иулиании, их сына Сатурнина, а также епископа Самосатского Евсевия.

О константинопольских мучениках известно мало. Они были христианами. Пострадали от рук язычников, о чем упоминается в греческих сборниках о древних святых. Галактиона язычники утопили в море, а его жену Иулианию и сына Сатурнина сожгли на костре. Епископ Самосатский Евсевий жил в 4 веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, но так и не отрёкся от своего вероучения.

Накануне отмечался "Ульянов день". Люди сложили поговорки об Ульяне и о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день: "Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну"; "Ульян Ульяне в лицо не глянет". Рассказывали легенду: "В стародавние времена ходил Ульян по лугам и полян, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг - а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной".

Следующий за ним Евсеев день в народе называли днем встреч: "Стряхнет с себя Ульяна июльское колдовство - к Ульяну заторопится. А его жаркие травы к реке приведут. И наконец она нашла его, потому что в этот день влюблённые встречаются. Этот день встреч и сбывающихся мечтаний, когда каждый Ульян находит свою Ульяну и каждая Ульяна оказывается в объятиях своего Ульяна".

На Евсевия примечали приметы на погоду и урожай. Если шел дождь - это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе. В этот день люди собирали купальницу (народное название растения - кошачья дрема). На следующий день с нее заваривали банные веники.

Знаменательные события в истории: 5 июля 2020 года

Народные приметы на Евсеев день

  • На камнях видна влага - скоро пойдет дождь.

  • Если день выдался жарким, то первые морозы ударят в декабре.

  • Осадки 5 июля - к богатому урожаю зерновых.

  • Вечером выпала роса - на следующий день будет хорошая погода.

  • Если в ночном небе виден яркий месяц, то год будет урожайным.

  • Много комаров - ближайшие дни будут ясными и теплыми.

  • Если домашняя птица чистит перья, купается в дорожной пыли или сидит, нахохлившись, то в ближайшее время будет ненастье.

  • Если в Ульянин день рыба хорошо клюет, то будет много хлеба.

  • День неблагоприятен для принятия важных решений.

  • Родившихся 5 июля в жизни ждёт много испытаний.

5 июля было принято чистить колодцы, так как самым благоприятным днём для этого на протяжении года был канун Ивана Купалы. По народным наблюдениям, в этом случае вода в колодце будет чистой и особенно "здоровой".

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Евсеев день.

Автор:

Телеграф
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