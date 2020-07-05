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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 6 июля. Завтра украинцы отмечают народный праздник "Аграфена Купальница", или Канун Ивана Купала, а также Всемирный день поцелуя.

День Аграфены Купальницы, Канун Ивана Купала

В старину именно с этого дня люди начинали купаться в реках и озерах. Считалось, что 6 июля обязательно следует попариться в бане, чтобы быть здоровым в течение года, а также задобрить водных духов и входить в водоемы чистыми.

Это был канун праздника Ивана Купала, и славяне верили, что в это день можно собирать целебные травы и растения - средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.

Сама же ночь на Ивана Купала считалась мистической - ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм. Существовало достаточно много поверий, связанных именно с праздником Ивана Купала. 6 июля клали на порог дома крапиву, чертополох и зверобой, полагая, что эти травы отпугнут нечистую силу.

Кстати, девушки также гадали на целебных травах, изучали приметы.

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Всемирный день поцелуя 2020

Всемирный день поцелуя (англ. World Kiss Day или англ. World Kissing Day) или Международный день поцелуев (англ. International Kiss Day, International Kissing Day) — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

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Родиной всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды.

Автор:

Телеграф
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