Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 6 июля. Завтра украинцы отмечают народный праздник "Аграфена Купальница", или Канун Ивана Купала, а также Всемирный день поцелуя.

День Аграфены Купальницы, Канун Ивана Купала

В старину именно с этого дня люди начинали купаться в реках и озерах. Считалось, что 6 июля обязательно следует попариться в бане, чтобы быть здоровым в течение года, а также задобрить водных духов и входить в водоемы чистыми.

Это был канун праздника Ивана Купала, и славяне верили, что в это день можно собирать целебные травы и растения - средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.

Сама же ночь на Ивана Купала считалась мистической - ее называли временем оборотней, колдунов и ведьм. Существовало достаточно много поверий, связанных именно с праздником Ивана Купала. 6 июля клали на порог дома крапиву, чертополох и зверобой, полагая, что эти травы отпугнут нечистую силу.

Кстати, девушки также гадали на целебных травах, изучали приметы.

Всемирный день поцелуя 2020

Всемирный день поцелуя (англ. World Kiss Day или англ. World Kissing Day) или Международный день поцелуев (англ. International Kiss Day, International Kissing Day) — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

Родиной всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви.