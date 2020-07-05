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COVID-19 в ВСУ: зафиксировано почти два десятка новых случаев

COVID-19 в ВСУ: зафиксировано почти два десятка новых случаев
12:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано еще 17 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 168 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 5 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 377 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 109 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.

COVID-19 в Украине: в каких регионах наибольший суточный прирост

Напомни, в Украине на 5 июля зафиксировано уже 48,5 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев более 800. Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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