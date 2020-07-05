День Героев: в США почтили память всех, кто отдал жизнь за независимость Украины

Украинская община Америки под эгидой оргкомитета государственного организаций отметила День Героев Украины (Праздник Героев), почтив память всех, кто положил жизнь и здоровье за получение и отстаивание независимости Украинского государства. Видеообращение представителей государственных организаций разместил на своей странице Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА).

"День Героев Украины - это праздник величия и духа украинских борцов, женщин и мужчин, ставших символом непобедимости украинской нации. Они, борцы за независимость и свободу Украины, остались непокоренными. Их лозунгом было и остается: получишь Украинское государство, утвердишь и обеспечишь его или погибнешь в борьбе за него", - отметил в видеообращении представитель Главной управы Организации Обороны Четырех Свобод Украины (ООЧСУ) Богдан Гаргай.

Он подчеркнул, что Праздник Героев Украины отмечается ежегодно в Америке на протяжении многих десятилетий. При этом организовывались массовые торжества, однако в этом году, в связи с пандемией празднование происходит в виртуальном формате.

Как подчеркнула в видео-поздравлении председатель Объединения женщин ООЧСУ Христя Верещак, "государственность - это мечта и право каждого народа". Она напомнила, что многие люди, которые пожертвовали собой ради Украины, известны всем. Однако многие герои остаются неизвестными для широкой общественности.

"Это - мужчины и женщины, это люди из разных частей Украины, это люди почтенного возраста и молодежь. Но несмотря на различия, все они бескомпромиссно и с преданностью положили свою жизнь на алтарь Родины. Герои не умирают", - отметила Кристина Верещак.

Президент Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Андрей Футей, со своей стороны отметил, что украинское общество уважает жизнь "тех чрезвычайных людей, чьими усилиями удалось достичь суверенной, объединенной и демократической украинской нации".

"Мы все обеспокоены кризисом, в котором сегодня находится Украина. С момента Революции Достоинства 2014 Украинский народ снова стал на защиту своей Родины от постоянной агрессии пророссийских и пропутинских террористов. К сожалению, борьба продолжается и дальше, а герои-украинцы жертвуют своей жизнью" , - отметил Андрей Футей.

Как известно, День Героев Украины (или Праздник Героев) был основан в 1941 году на Втором большом сборе ОУН. Обычно этот день отмечается 23 мая, однако в США на протяжении многих лет вошло в традицию отмечать Праздник Героев в начале июля.

В этот день вспоминаются все борцы, положившие свою жизнь на алтарь Отечества: от рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманской добы, сечевых стрельцов, воинов УНР УПА - до Вооруженных Сил Украины, которые продолжают противостоять российской агрессии и террора на Востоке Украины.

В то же время, украинская община чтит память миллионов людей, погибших во время Голодомора-Геноцида, устроенного коммунистическим режимом, героев Небесной сотни и всех, кто отдал свою жизнь для защиты украинской независимости и государственности.

В этом году вместе с Праздником Героев украинская община Америки отметила 100-летие создания Украинской Военной Организации (УВО), а также отметила 70-ю годовщину смерти главного командира УПА Романа Шухевича и пятую годовщину героической защиты Донецкого аэропорта.