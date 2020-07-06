Пандемия: В мире зафиксировали более 11,5 млн случаев COVID-19

По состоянию на утро 6 июня в мире зарегистрированы 11 559 213 случаев COVID-19. Выздоровели 6 535 902 человека и 536 786 умерли. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Также за сегодня было зафиксировано 8 671 новых случаев коронавируса и 441 смерть.

Наибольшее количество новых инфекций и летальных исходов зарегистрировали в Мексике, там заболели еще 4 683 человек и погибли 273.

Также более тысячи новых случаев зафиксированы в Казахстане (1 403), Боливии (1 226) и Гондурасе (1 022).

В США в настоящее время количество зарегистрированных случаев приближается к трём миллионам — 2 982 928 случаев, из них 132 569 летальных и 1 289 564 случаев выздоровления.

В Бразилии с начала пандемии зафиксированы 1 604 585 случаев, в частности 64 900 летальных и 978 615 случаев выздоровления.