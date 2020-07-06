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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 7 июля. Завтра украинцы отмечают народный праздник Иван Купала и Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Иван Купала

Праздник, который отмечается в этот день, появился на Руси еще в языческие времена, но его изначальное название неизвестно. Нынешнее название — Иван Купала — имеет уже христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день. По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана. Само прозвище Иоанна — Креститель — в переводе с греческого означает "тот, кто купает", ведь обряд крещения представлял собой именно погружение в воду. На Киевской Руси это прозвище переосмыслили и связали с традицией купаться в этот день в водоемах.

Купания начинались накануне — вечером дня Аграфены Купальницы — и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

Символами праздника стали два цветка. Один из них — не существующий в природе цветок папоротника. По легенде, он распускается один раз в году, в ночь на Ивана Купалу, и может одарять человека даром предвидения, а также способностью находить клады. Другой цветок — Иван-да-Марья. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но также двух стихий — воды и огня.

И действительно, купальские огни были известны столь же широко, как и сами купания. Огонь в ночь на Купалу было принято добывать из дерева трением. Считалось, что он прогоняет болезни и дарит жизнь. Еще один обычай, связанный с огнем, — перепрыгивание через горящий костер. Этой забаве, как правило, предавались молодые люди и девушки.

Накануне Ивана Купала: народные приметы и запреты 6 июля

Существовало предание о том, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы летают над землей на метлах и собираются на Лысой горе. Это время принадлежит всей нечисти, которую только можно представить: ведьмам, колдунам, водяным, русалкам, лешим. Для защиты от них на окна и двери вешали жгучую крапиву.

Ивана Купалу называли также Травником. На то есть две причины. Во-первых, в ночь перед праздником нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства — при условии, что сборщик выполнял все необходимые обряды. Во-вторых, на Купалу крестьяне открывали большой покос.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечается всем православным миром 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

О детских годах Иоанна известно только по рассказу евангелиста Луки. Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елисаветы (из рода царя Давида) — пожилой бесплодной пары. Как повествует евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в Храме, возвестил о рождении у него сына, сказав "многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей" (Лк.1:13-17). Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой.

Знаменательные события в истории: 6 июля 2020 года

После того, как Дева Мария узнала, что ее родственница Елисавета в положении, она пришла навестить ее и "когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа" (Лк.1:41). Таким образом своей матери Иоанн предсказал мессию, еще будучи в утробе. 

Согласно Евангелию, рождение произошло на полгода раньше Иисуса, его родственника. Отец Иоанна все еще оставался немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн ("Яхве (Бог) смилостивился"), родственники потребовали от отца подтвердить его письменно.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды.

Автор:

Телеграф
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