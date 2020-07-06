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ВР предложили начать следующую сессию с 1 сентября

ВР предложили начать следующую сессию с 1 сентября
13:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В парламенте зарегистрировали проект постановления №3798 "О календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". Соответствующий документ обнародовали на сайте ВР.

Так, проектом календарного плана предлагается начать четвертую сессию ВР 1 сентября 2020 года, а закончить - 22 января 2021 года.

В документе отмечается, что на время проведения четвертой сессии парламента девятого созыва предполагается отвести 10 недель для пленарных заседаний, семь недель - для работы народных депутатов в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, четыре недели - для их работы с избирателями.

Кроме того, 10 часов Рада может уделить проведению "часа вопросов к правительству".

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Также в конце каждого месяца проектом календарного плана предусмотрена неделя для работы депутатов с избирателями. В то же время последние две недели декабря 2020 года предлагается запланировать работу парламентариев в комитетах и с избирателями.

При этом, согласно приложению, первую рабочую неделю 2021 года (в течение 4-8 января) депутаты будут работать в комитетах, а первое же планерное заседание в новом году они смогут провести 12 января.

Сообщается, что при подготовке проекта, учтено график проведения очередных сессий Парламентской Ассамблеи Совета Европы с 12 по 16 октября 2020 года и с 25 по 29 января 2021 года, праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников.

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Добавим, что согласно части первой статьи 10 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", очередные сессии парламента, кроме первой, начинаются в первый вторник февраля и первый вторник сентября каждого года, а завершаются, соответственно, не позднее чем за 45 и 10 дней до начала следующей сессии.

Как сообщалось, что следующая пленарная неделя, согласно календарному плану, должна стать последней в третьей сессии ВР. Нардепы планируют закончить рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении, а также проголосовать за нового главу Нацбанка.

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Все по теме:

Украина, ВР, Рада.

Автор:

Телеграф
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