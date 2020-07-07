Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июля

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 8 июля. Завтра украинцы отмечают народный праздник День Петра и Февронии и Всемирный день борьбы с аллергией.

День Петра и Февронии

Святых Петра и Февронию Муромских почитают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. По легенде, будущий муромский князь Петр заболел проказой, от которой нигде не мог найти излечения. Однажды он увидел сон о том, что помочь ему сможет крестьянка Феврония из Рязанской земли. Когда девушку разыскали, она в качестве платы за лечение потребовала, чтобы Петр женился на ней. Он дал обещание сделать это, но, избавившись от болезни, не сдержал слово. Болезнь возобновилась, и только после того как Феврония вновь вылечила Петра, он, наконец, исполнил обещанное — и никогда об этом не пожалел.

Петр наследовал княжение после своего брата, но муромские бояре не хотели видеть своей правительницей бывшую крестьянку и велели молодому князю либо отказаться от жены, либо покинуть город. Тогда Петр и Феврония отплыли из Мурома по Оке. В городе же началась смута: люди требовали вернуть княжескую пару на престол. Желание народа было исполнено.

Супруги жили вместе долго и счастливо, а под старость лет приняли монашеский постриг и стали молить Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и случилось. Петр и Феврония завещали похоронить их в одном гробу, но их просьбу не выполнили, сочтя ее непристойной для людей монашеского звания. Но, несмотря на то, что тела мужа и жены положили в разных обителях, на следующий день они оказались вместе.

Церковь канонизировала Петра и Февронию в 1541 году. С тех пор на Киевской Руси было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу.

Всемирный день борьбы с аллергией

Всемирный день борьбы с аллергией учреждён решением Всемирной организации по аллергии и иммунопатологии и отмечается ежегодно с 2005г. 8 июля.

Аллергия – повышенная чувствительность организма к различным веществам, связанная с изменением его реактивности. Формы аллергических реакций разнообразны, очень часто они принимают тяжёлое течение и проявляются в виде бронхиальной астмы, мигрени, отёка Квинке, крапивницы и др.

В развитии аллергических реакций ведущую роль играют изменения со стороны эндокринной и нервной систем, наследственный фактор, санитарно- гигиенические условия проживания или работы и др.

Распространённость курения среди взрослого населения и подростков способствует развитию бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. Генетические факторы лежат в основе примерно половины всех случаев развития аллергии.