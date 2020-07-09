Какие люди могут лишить вас энергии и удачи

Наиболее опасным является воздействие токсичных людей. Именно они лишают нас удачи и хорошего настроения чаще всего.

Очень часто даже от самых близких людей исходит негатив, с которым не получается нормально бороться. Просто взять и перестать общаться с такими людьми не получится, поэтому эксперты расскажут, как защищаться от их негатива.

Энергетика человека очень хрупка и уязвима. На наше биополе влияет огромное количество внешних факторов, поэтому важно поддерживать себя в тонусе и избегать негативного воздействия.

Как распознать людей, лишающих удачи

Они лишают нас позитивного настроения. Например, после общения с родственником, который постоянно жалуется, можно почувствовать себя опустошенным из-за жалости или злости.

Ощущение усталости после разговора. Разговор с человеком длился пару минут, а ощущение после него такое, будто пришлось разгрузить вагон в одиночку. Такие люди перекладывают на нас свою тяжелую энергию.

С такими людьми не хочется общаться. Если это близкий человек, то хочется с ним увидеться, но не хочется идти к нему домой. Это побочный признак, но он тоже очень важен, потому что он указывает на наличие проблемы.

Формирование негативных установок. Например, друг звонит, когда вы работаете, и говорит: "Ну что, работаешь? Как же ты, наверное, устал". До этих слов не было никакой усталости, но после них она появилась, потому что человек силой своих слов внушил это, заставляя ваши мысли идти по неверному пути.

Почему это формирует неудачи и проблемы

Очень важно понимать, почему это негативно отражается на удаче. В большинстве случаев негативные люди формируют у нас чувство вины, негатива. Вина, например, является детским чувством, которое не живет без ожидания наказания. Когда кто-то заставляет нас чувствовать вину, мы ищем себе наказание, поэтому бессознательно притягиваем неудачи.

Также неудачи появляются из-за ослабленного энергетического поля. Негативные люди часто говорят или делают что-то, что нас расстраивает, раздражает, заставляет переживать. Это приводит к ослаблению биополя, закрытию чакр. В результате мы не получаем из окружающего нас пространства позитивную энергию. Из-за этого случаются беды и неприятности.

Пути решения проблемы

Необходимо установить границы дозволенного. Терпеть токсичного родственника, начальника, коллегу или лучшего друга порой очень тяжело, но если что-то не нравится в их поведении, можно всегда поставить видимые или невидимые границы.

Например, коллега или начальник постоянно дают непрошеные советы о том, как правильно работать. Нужно спокойно сказать им, что это, наоборот, снижает продуктивность, потому что отвлекает и раздражает. Это может быть родственник или лучший друг, который постоянно рассказывает о своих проблемах или говорит нам, что мы ничего не добьемся. В таком случае нужно договориться о том, чтобы подобные слова были исключены.

Если человек не прислушается, но с ним все равно нужно общаться, то в такой ситуации нужно сделать себе установку "этот человек не прав". Нужно постоянно говорить себе, что он никак не влияет на вашу жизнь. В таком случае со временем поставится энергетический блок, не позволяющий человеку влиять на вас негативно.

Медитация. После неприятного разговора не нужно ставить человека в черный список. Можно просто помедитировать. Медитация на снятие тревоги и негативных мыслей поможет вам избавиться от всех вирусных мыслей, которыми вас заражают близкие, коллеги и друзья. Это очень полезная и простая практика.

Работа над своей гордыней. Эксперты отмечают, что проблемно воспринимают критику и негатив только те, у кого чрезмерно завышено чувство гордости. Тот, кто считает себя самым лучшим, всегда будет обращать внимание на мнение окружающих, поэтому важно прорабатывать свои негативные стороны и помнить о том, что далеко не все люди правы и нам просто не нужно чужое одобрение для счастья. Как только мы признаем, что негативный человек сказал правду, мы сразу настраиваемся на отрицательную волну.

Не стоит забывать и о том, что на наше биополе негативно влияют и наши собственные мысли. Специальные практики и талисманы помогут не зацикливаться на прошлом и на обидах, оставаясь позитивными всегда и при любых обстоятельствах.