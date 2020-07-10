Пожары на Луганщине: семьи погибших получат 200 тыс грн помощи

Семьи погибших во время лесных пожаров в Луганской области получат 200 тыс. грн помощи. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайда.

"Мы четко понимаем, что на следующей неделе, где-то до середины недели у нас будут средства выделенные Кабмином.

Это по 300 тыс. (грн - ред.) каждому, у кого полностью уничтожен дом, по 50 тыс. (грн - ред.) на ремонт тех домов, которые частично пострадали от огня, по 20 тыс. (грн - ред.) людям, которые пострадали и 200 тыс. (грн - ред.) семьям погибших пяти человек", - сказал Гайда.

Напомним, государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла ряд мер по ликвидации последствий масштабных лесных пожаров в Луганской области, в частности, определив суммы компенсаций пострадавшим - аналогичные тем, которые получили пострадавшие в результате наводнения на западе Украины.

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