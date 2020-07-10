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Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными

Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными
21:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время состоится новый обмен удерживаемыми лицами. Об этом он сказал на встрече с журналистами, сообщает Украинская правда.

"Мы договорились о продолжении обмена. Я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", - сказал он, комментируя итоги встречи политических советников лидеров стран нормандского формата.

Ермак заверил, что на переговорах все стороны подтвердили важность проведения очередного саммита лидеров нормандского формата.

"Все подтвердили важность саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен пройти как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", - сказал он.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что для этого необходимо выполнить все достигнутые договоренности, особенно касающиеся безопасности.

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"Не могу сказать, что мы по всем положениям имеем согласованную позицию", - добавил он. В частности, по его информации, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения.

Ермак выразил надежду, что уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет достигнута договоренность о мерах, которые обеспечили бы устойчивое прекращение огня. "Декларативный характер режима прекращения огня многократно принимался. Но мы понимаем, что нужен действенный механизм. Действительно, благодаря нашим партнерам из Германии и Франции мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован", - сказал он.

Также, по его словам, в ТКГ на политической подгруппе представили закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать "формулу Штайнмайера".

"Если формула участия представителей территорий (оккупированного Донбасса), которую предложила Украина, будет работать, то это будет мощным шагом, чтобы законодательные акты, которые предусмотрены Минскими договоренностями, начали разрабатываться и затем были представлены в Верховной Раде и для обсуждения обществом", - сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут пройти только после решения всех вопросов, связанных с безопасностью и в соответствии с украинским законодательством.

Как сообщалось, 3 июля политсоветники лидеров стран нормандского формата провели встречу в Берлине.

Последняя встреча лидеров стран нормандской четверки состоялась в Париже в декабре 2019 года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктов и обмен пленными.

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Украина, ОП, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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