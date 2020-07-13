На этой неделе Минздрав с АМКУ рассмотрят критерии для международных закупок

Министерство здравоохранения на этой неделе будет прорабатывать с Государственной регуляторной службой и Антимонопольным комитетом критерии для закупщиков для международных закупок. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Что касается международных закупок, на этой неделе Минздрав будет прорабатывать с Государственной регуляторной службой, Антимонопольным комитетом критерии для закупщиков, после чего будут опубликованы объявления и оценки-предложения", - сказала Светлана Шаталова.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали о ситуации с поставками лекарств.

Ранее сообщалось, что Украина в качестве гуманитарной помощи получила от Республики Индия партию антивирусного препарата OMVIR, который используется в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тысяч пациентов.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки подтвердили 56 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания.