МИД: Въезд для украинцев открыт уже в 25 стран мира

В МИД рассказали, в какие страны могут путешествовать граждане Украины, а также о правилах въезда в страны, которые пользуются популярностью среди украинцев.

В условиях пандемии коронавирусной болезни Covid-19 въезд для украинцев открыт уже в 25 стран мира, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские Острова (согласен, очень удаленная точка, хотя и привлекательная для туризма) и Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна очень интересная и красивая", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Страны, в которые также могут въезжать украинцы:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамские Острова

Ливан

Министр напомнил о ресурсе tripadvisor.mfa.gov.ua, который был разработан МИД Украины, где можно получить самую полную информацию о том, в какую страну и по каким правилам разрешен въезд.

Кулеба рассказал о правилах въезда в страны, которые пользуются популярностью среди украинцев.

"Турция: на границе надо пройти медосмотр, в случае симптомов Covid, сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на Covid, его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту. В Сербию въезд разрешен без ограничений. В Хорватию для въезда необходим результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин", - пояснил он.

Глава МИД уточнил, что условием получения разрешения на въезд в Хорватию для тех, кто направляется с туристической целью, также является наличие подтверждения резервации отеля, апартаментов.

"Въезд в Черногорию - тоже популярное направление для отдыха - разрешен, но для тех, кто въезжает с территории Сербии, необходима обязательная 14-дневная обсервация в карантинном учреждении. Багамские Острова: перед вылетом надо получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских Островов и по прибытии показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней. Тунис: надо результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней", - сказал Кулеба.

На вопрос журналистов о том, каковы перспективы реализации призыва МИД сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения, Кулеба отметил, что за последнюю неделю не было случаев, когда авиакомпании берут на борт граждан, которые не имеют потом возможности въехать в страну прибытия.

"Мы поговорили с Министерством инфраструктуры, они находятся в непосредственном диалоге с авиакомпаниями, это их сфера ответственности. Но для меня позитивным индикатором является тот факт, что за последнюю неделю у нас не было очередных кейсов, когда компании берут на борт граждан, которые не имеют потом возможности въехать в страну прибытия. Потому будем исходить из того, что авиакомпании нас услышали", - уточнил глава МИД.

Кулеба еще раз призвал граждан, турфирмы и авиакомпании к максимально ответственному поведению в условиях пандемии.

Как сообщалось, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в нашей стране Шенгенская зона будет закрыта для украинцев в ближайшие время.