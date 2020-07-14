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МИД: Въезд для украинцев открыт уже в 25 стран мира

МИД: Въезд для украинцев открыт уже в 25 стран мира
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
В МИД рассказали, в какие страны могут путешествовать граждане Украины, а также о правилах въезда в страны, которые пользуются популярностью среди украинцев.

В условиях пандемии коронавирусной болезни Covid-19 въезд для украинцев открыт уже в 25 стран мира, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские Острова (согласен, очень удаленная точка, хотя и привлекательная для туризма) и Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна очень интересная и красивая", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Страны, в которые также могут въезжать украинцы:

  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Бурунди 
  • Сейшельские острова
  • Багамские Острова
  • Ливан

Министр напомнил о ресурсе tripadvisor.mfa.gov.ua, который был разработан МИД Украины, где можно получить самую полную информацию о том, в какую страну и по каким правилам разрешен въезд.

Кулеба рассказал о правилах въезда в страны, которые пользуются популярностью среди украинцев.

"Турция: на границе надо пройти медосмотр, в случае симптомов Covid, сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на Covid, его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту. В Сербию въезд разрешен без ограничений. В Хорватию для въезда необходим результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин", - пояснил он.

Глава МИД уточнил, что условием получения разрешения на въезд в Хорватию для тех, кто направляется с туристической целью, также является наличие подтверждения резервации отеля, апартаментов.

Еще одна страна ужесточила правила въезда для украинцев: что важно знать

"Въезд в Черногорию - тоже популярное направление для отдыха - разрешен, но для тех, кто въезжает с территории Сербии, необходима обязательная 14-дневная обсервация в карантинном учреждении. Багамские Острова: перед вылетом надо получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских Островов и по прибытии показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней. Тунис: надо результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней", - сказал Кулеба.

На вопрос журналистов  о том, каковы перспективы реализации призыва МИД сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения, Кулеба отметил, что за последнюю неделю не было случаев, когда авиакомпании берут на борт граждан, которые не имеют потом возможности въехать в страну прибытия.

"Мы поговорили с Министерством инфраструктуры, они находятся в непосредственном диалоге с авиакомпаниями, это их сфера ответственности. Но для меня позитивным индикатором является тот факт, что за последнюю неделю у нас не было очередных кейсов, когда компании берут на борт граждан, которые не имеют потом возможности въехать в страну прибытия. Потому будем исходить из того, что авиакомпании нас услышали", - уточнил глава МИД.

Кулеба еще раз призвал граждан, турфирмы и авиакомпании к максимально ответственному поведению в условиях пандемии.

Как сообщалось, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в нашей стране Шенгенская зона будет закрыта для украинцев в ближайшие время.

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Все по теме:

МИД, Карантин, Дмитрий Кулеба, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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