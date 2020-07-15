УЗ возобновила курсирование почти половины поездов

В УЗ уже возобновили движение около 50% пассажирских поездов, которые курсировали перед карантином. Сейчас ЖД путями курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных. Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ" со ссылкой на и.о. председателя правления Ивана Юрика.

Со слов Юрика, на данный момент курсирует 59% поездов дальнего следования и 46% пригородных.

Также председатель отметил, что железная дорога плавно вернется в привычным объемам движения, которые имелись до карантина.

Он напомнил, что за 2 месяца после возобновления передвижения практически вся Украины получила ЖД сообщение.

Юрик подчеркнул, что восстановление пассажирского двидения в дальнейшем будет зависеть от эпидситуации в стране и дальнейших решений спецорганов.

Вопрос о требованиях к пассажирам

Руководитель "УЗ" рассказал, что пассажирам во время путешествий по ЖД дороге и во время посещения вокзалов и станций, следует обязательно соблюдать противоэпидемические требования, включающие в себя: ношение маски, соблюдение дистанции и дезинфикцию рук.

Он обратил внимание, что от исполнения этих требований будет зависеть дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса и скорость по восстановлению ЖД сообщения.

В чьих руках судьба пассажирского сообщения

В УЗ отметили, что решение о запуске пассажирского сообщения всегда принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обладминистраций. После этого имеющиеся предложения передают в "УЗ" для запуска новых поездов.

Как подготавливают поезд к запуску

Исключительно каждый пассажирский поезд должен пройти через усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, все сотрудники бригады обеспечиваются средствами идивидуальной защиты и проходят специнструктаж и медосмотр.

История выхода УЗ из карантина

АО "Укрзализныця" (УЗ) в понедельник, 1 июня, в 6:12 утра запустила с вокзала "Киев-Пассажирский" первый пассажирский поезд после карантина по направлению "Киев-Константиновка", сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в понедельник утром.

Позднее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на места в плацкартных вагонах пассажирских поездов.