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Четверг, 16.07.2020
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Убивает не только COVID-19: в ЦОЗ рассказали, сколько украинцев умерло от ботулизма

Убивает не только COVID-19: в ЦОЗ рассказали, сколько украинцев умерло от ботулизма
Обновлено 08:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине зафиксировано 40 случаев заболевания ботулизмом, в том числе у двух детей, два человека умерли.

С начала текущего года в Украине два человека умерли от ботулизма.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

По состоянию на среду, 16 июля, в Украине подтвердили 40 случаев ботулизма, из них двое детей 9 и 13-летнего возраста.

Среди симптомов "легкого" ботулизма выделяют: 

  • Усталость

  • Нарушение зрения и речи

  • Сухость во рту

  • Головокружение

  • Тошнота

  • Боль в животе

Тяжелая форма заболевания характеризуется:

  • Нарушением глотания

  • Усложнением дыхания

  • Чувство недостачи воздуха

  • Тахикардией

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Представители ЦОЗ просят украинцев серьезней относится к тому, что они потребляют в пищу. Домашняя консервация, некачественно соленая, копченая вяленая продукция, в частности рыба, повышает риск заболевания ботулизмом.

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Все по теме:

Заболевание, Ботулизм, ЦОЗ.

Автор:

Телеграф
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