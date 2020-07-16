Убивает не только COVID-19: в ЦОЗ рассказали, сколько украинцев умерло от ботулизма

В Украине зафиксировано 40 случаев заболевания ботулизмом, в том числе у двух детей, два человека умерли.

С начала текущего года в Украине два человека умерли от ботулизма.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

По состоянию на среду, 16 июля, в Украине подтвердили 40 случаев ботулизма, из них двое детей 9 и 13-летнего возраста.

Среди симптомов "легкого" ботулизма выделяют:

Усталость

Нарушение зрения и речи

Сухость во рту

Головокружение

Тошнота

Боль в животе

Тяжелая форма заболевания характеризуется:

Нарушением глотания

Усложнением дыхания

Чувство недостачи воздуха

Тахикардией

Представители ЦОЗ просят украинцев серьезней относится к тому, что они потребляют в пищу. Домашняя консервация, некачественно соленая, копченая вяленая продукция, в частности рыба, повышает риск заболевания ботулизмом.