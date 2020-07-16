Убивает не только COVID-19: в ЦОЗ рассказали, сколько украинцев умерло от ботулизма

С начала текущего года в Украине два человека умерли от ботулизма.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
По состоянию на среду, 16 июля, в Украине подтвердили 40 случаев ботулизма, из них двое детей 9 и 13-летнего возраста.
Среди симптомов "легкого" ботулизма выделяют:
Усталость
Нарушение зрения и речи
Сухость во рту
Головокружение
Тошнота
Боль в животе
Тяжелая форма заболевания характеризуется:
Нарушением глотания
Усложнением дыхания
Чувство недостачи воздуха
Тахикардией
Представители ЦОЗ просят украинцев серьезней относится к тому, что они потребляют в пищу. Домашняя консервация, некачественно соленая, копченая вяленая продукция, в частности рыба, повышает риск заболевания ботулизмом.