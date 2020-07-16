Минздрав запретил работать ресторанам и ночным клубам после 23:00

В Украине действует запрет на работу заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00 в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В Украине ужесточаю карантин, так ограничения будут действовать для ночных клубов и заведениях общепита, им запретили работать с 23:00 до 07:00. Соответствующие решение Кабмина распространяется на территорию всей страны.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На заседании правительства было принято решение, что учреждения, такие как ночные клубы или учреждения питания, рестораны, у них есть соответствующие ограничения по времени работы. То есть, эти ограничения с 23:00 до 07:00, в это время они не могут работать", - отметил Степанов.

Как сообщалось, в Минздраве планируют разделить Украину на четыре карантинные зоны.

В Украине по состоянию на утро четверга, 16 июля, диагностировали 848 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.