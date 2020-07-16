Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится

Сегодня, 16 июля, на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского приняли решение поделить Украину на четыре карантинные зоны.

Президент отметил, что не стоит спешить продолжать карантин, так как все уже устали от ограничений. Предлагается разработать определенный план, который максимально даст людям жить в безопасности, а бизнес и экономика не будут стоять на паузе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Нужны четкие рамки,чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем в месяц, но не более", - сказал Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Кабмине разработали постановление, согласно которому регионы Украины будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В зонах будут действовать четкие критерии относительно карантинных ограничений, определенные меры будут вводиться в зависимости от ситуации с заболеваемостью в регионах.

Как сообщалось, вчера, 15 июля, на брифинг Максим Степанов заявил, что в Кабмине планируют продлить карантин, но внесут некоторые изменения. Решение примут на следующей недели.

Напомним, в Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19, так за последние сутки в стране выявили еще 848 случаев коронавирусной болезни.

Если говорить об ослаблении карантина, то на сегодня к действующим критериям не готовы Киев и семь областей.