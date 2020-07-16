Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится

Президент отметил, что не стоит спешить продолжать карантин, так как все уже устали от ограничений. Предлагается разработать определенный план, который максимально даст людям жить в безопасности, а бизнес и экономика не будут стоять на паузе.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Нужны четкие рамки,чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем в месяц, но не более", - сказал Зеленский.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Кабмине разработали постановление, согласно которому регионы Украины будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В зонах будут действовать четкие критерии относительно карантинных ограничений, определенные меры будут вводиться в зависимости от ситуации с заболеваемостью в регионах.
Как сообщалось, вчера, 15 июля, на брифинг Максим Степанов заявил, что в Кабмине планируют продлить карантин, но внесут некоторые изменения. Решение примут на следующей недели.
Напомним, в Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19, так за последние сутки в стране выявили еще 848 случаев коронавирусной болезни.
Если говорить об ослаблении карантина, то на сегодня к действующим критериям не готовы Киев и семь областей.