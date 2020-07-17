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Пятница, 17.07.2020
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В Минздраве назвали условия, при каких ЕС откроет границы для украинцев

В Минздраве назвали условия, при каких ЕС откроет границы для украинцев
10:22 Сегодня Телеграф Фото: moz.gov.ua
Максим Степанов заявил, что эпидемическая ситуация в Украине не позволяет отменить карантин. А страны Евросоюза пока не откроют свои границы для украинцев.

Европейский союз откроет границы для украинских граждан только тогда, когда в Украине заболеваемость по коронавирусу в течение двух недель не будет превышать 500 больных. 

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", - уточнил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что динамика заболеваемости по коронавирусной инфекции в Украине значительно превышает установленные нормы ЕС. Поэтому совет Евросоюза не вносит Украину в "зеленый" список. 

В Евросоюзе каждые две неделе обновляют список стран гражданам, которых разрешается въезд в ЕС. В "безопасном" списке 13 стран, Украины в нем нет.

Кроме того, в последние дни в Украине наблюдается рост суточной заболеваемости, поэтому страна не может отказаться от ограничительных мер, и в правительстве разрабатывают план для дальнейшего продления карантина - страну поделят на четыре зоны, в зависимости от эпидобстановки.

Так, согласно статистике Минздрава, за последние сутки в Украине выявили еще 809 случаев COVID-19, днем ранее сообщалось о 833 заболевших. Всего коронавирусной инфекцией  COVID-19 заразились 57 264 человек. 

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Все по теме:

ЕС, Минздрав, Карантин, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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