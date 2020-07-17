ВНО-2020: В Украине завершилась основная сессия

Сегодня ВНО по химии – последнее тестирование основной сессии ВНО-2020 – составляли более 10 тыс человек. Об этом сообщили пресс-службе МОН.

В заявлении МОН сообщается, что ВНО по химии это завершающее тестирование основной сессии ВНО текущего года проходили 10880 человек, что составило 77,14% от общего количества зарегистрированных.

Также в Министерстве отметили, что к тесту не было допущено трое участников. За соблюдением процедуры прохождения тестирования следило 8 общественных налюдателей.

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля.

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в главной сессии тестирования по химии по причине, которая не зависела от них, имеют возможность зарегистрироваться на допсессию.

Инструкции, как это сделать, приведены на сайте УЦОКО.

В МОН также подчеркнули, что основная сессия внешнего независимого оценивания в 2020 году началась 25 июня и проходила в безопасных условиях.

Сколько человек приняло участие в основной сессии ВНО:

по математике – 152 180;

по украинскому языку и литературе – 275 081;

по физике – 22 284;

по иностранным языкам – 2 277 (испанском, немецком, французском) и 105 157 (английском);

по истории Украины – 178 714;

по биологии – 74 460;

по географии – 92 962.

Дополнительная сессия ВНО начинается с 24 июля и заканчивается 10 августа.

Как сообщалось, Андрей Таран заявил, что в текущем году на срочную службу в ВСУ и другие формирования запланировали призвать 16 460 человек. На данный момент из военкоматов уже отправили 9 465 человек, что составило 57,5% от планируемого объема весеннего призыва, который закончится 31 июля. Об этом он заявил в ВР во время часа вопросов к правительству.