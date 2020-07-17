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ВНО-2020: В Украине завершилась основная сессия

ВНО-2020: В Украине завершилась основная сессия
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Сегодня ВНО по химии – последнее тестирование основной сессии ВНО-2020 – составляли более 10 тыс человек. Об этом сообщили пресс-службе МОН.

В заявлении МОН сообщается, что ВНО по химии это завершающее тестирование основной сессии ВНО текущего года проходили 10880 человек, что составило 77,14% от общего количества зарегистрированных.

Также в Министерстве отметили, что к тесту не было допущено трое участников. За соблюдением процедуры прохождения тестирования следило 8 общественных налюдателей.

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля.

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в главной сессии тестирования по химии по причине, которая не зависела от них, имеют возможность  зарегистрироваться на допсессию. 

Инструкции, как это сделать, приведены на сайте УЦОКО.

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В МОН также подчеркнули, что основная сессия  внешнего независимого оценивания в 2020 году началась 25 июня и проходила в безопасных условиях.

Сколько человек приняло участие в основной сессии ВНО:

  • по математике – 152 180;
  • по украинскому языку и литературе – 275 081;
  • по физике – 22 284;
  • по иностранным языкам – 2 277 (испанском, немецком, французском) и 105 157 (английском);
  • по истории Украины – 178 714;
  • по биологии – 74 460;
  • по географии – 92 962.

Дополнительная сессия ВНО начинается с 24 июля и заканчивается 10 августа.

Как сообщалось, Андрей Таран заявил, что в текущем году на срочную службу в ВСУ и другие формирования запланировали призвать 16 460 человек. На данный момент из военкоматов уже отправили 9 465 человек, что составило 57,5% от планируемого объема весеннего призыва, который закончится 31 июля. Об этом он заявил в ВР во время часа вопросов к правительству.

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Украина, ВНО, МОН, Тест.

Автор:

Телеграф
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