Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения

С 1 сентября в Украине не стоит ожидать массового закрытия школ из-за карантина. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

Ляшко дал ответы на вопросы, что будет со школами и заработают ли они с 1 сентября в обычном режиме.

"Только там, где будет "красная зона", будут закрываться школы. "Красная зона" в этих районах - это не будет что-то чрезвычайное. Мы уже знаем, что такое эпидпорог - условный эпидпорог не такой, какой всегда был для гриппа и других сезонных заболеваний", - сказал он.

Главный санврач пояснил, что, если школа оказывается в "красной зоне", она закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается.

Он также добавил, что тотального закрытия школ на территории страны ожидать не стоит, если будут не превышены пороги по гриппу и подобным заболеваниям. Имеется четкая методология и ежегодно будет публиковатся бюллетень по гриппу и подобным заболеваниям, показывающий уровень заболеваемости гриппом от которого они будут отталкиватся.

Также сообщалось ,что Максим Степанов считает недопустимой зарплату фельдшера в 5,5 тысячи гривен. Об этом руководитель Министерства здравоохранения сказал на брифинге.