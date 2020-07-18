Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса
Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса

Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения

Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
15:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dniprograd.orgl
С 1 сентября в Украине не стоит ожидать массового закрытия школ из-за карантина. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

Ляшко дал ответы на вопросы, что будет со школами и заработают ли они с 1 сентября в обычном режиме.

"Только там, где будет "красная зона", будут закрываться школы. "Красная зона" в этих районах - это не будет что-то чрезвычайное. Мы уже знаем, что такое эпидпорог - условный эпидпорог не такой, какой всегда был для гриппа и других сезонных заболеваний", - сказал он.

Главный санврач пояснил, что, если школа оказывается в "красной зоне", она закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается.

Коронавирус в Украине: сколько граждан болеют COVID-19

Он также добавил, что тотального закрытия школ на территории страны ожидать не стоит, если будут не превышены пороги по гриппу и подобным заболеваниям. Имеется четкая методология и ежегодно будет публиковатся бюллетень по гриппу и подобным заболеваниям, показывающий уровень заболеваемости гриппом от которого они будут отталкиватся.

Также сообщалось ,что Максим Степанов считает недопустимой зарплату фельдшера в 5,5 тысячи гривен. Об этом руководитель Министерства здравоохранения сказал на брифинге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Школа, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции горит готический собор XV века
02 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
03 "Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
04 "Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
05 В Киеве на станции метро произошел взрыв, есть пострадавший
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держите слово&quot;: Зеленского призвали подать в отставку
"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран &quot;красной зоны&quot;
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран "красной зоны"
&quot;Выбрались из норки&quot;: Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь