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Коронавирус в Украине: сколько граждан болеют COVID-19

Коронавирус в Украине: сколько граждан болеют COVID-19
09:51 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 18 июля в Украине лабораторно подтверждены 58 111 случаев COVID-19. Об этом сообщают данные СНБО.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронаввирусной болезни в Украине, за сутки подтвердили 847 новых случаев заражения COVID-19.

На утро субботы статистика за сутки по стране такова:

  • Выздоровело 756 человек,
  • Болеющих прибавилось на 70 пациентов,
  • Умер 21 человек.

С начала пандемии в стране от заболевания скончались 1 477 человек, число вылечившихся составило 30 525 человек соответственно.

Общее количество случаев заражения в Украине составляет 58 111 человек.

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В связи с распространением COVID-19, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Украина, СНБО, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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