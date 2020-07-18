Коронавирус в Украине: сколько граждан болеют COVID-19

В связи с распространением коронавируса, по состоянию на 18 июля в Украине лабораторно подтверждены 58 111 случаев COVID-19. Об этом сообщают данные СНБО.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронаввирусной болезни в Украине, за сутки подтвердили 847 новых случаев заражения COVID-19.

На утро субботы статистика за сутки по стране такова:

Выздоровело 756 человек,

Болеющих прибавилось на 70 пациентов,

Умер 21 человек.

С начала пандемии в стране от заболевания скончались 1 477 человек, число вылечившихся составило 30 525 человек соответственно.

Общее количество случаев заражения в Украине составляет 58 111 человек.

В связи с распространением COVID-19, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 случаев заболевания с начала пандемии. Об этом сообщают данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.