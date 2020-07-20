Скачать
Понедельник, 20.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан
Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан
Международная морская операция с привлечением авиации: В Черном море стартовали учения Sea Breeze
В Черном море стартовали учения Sea Breeze
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
"Беременная": рэперша Ники Минаж поделилась радостной новостью (Фото)
"Беременная": рэперша Ники Минаж поделилась радостной новостью (Фото)

ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", погиб украинский военный

ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", погиб украинский военный
18:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В Украине, по состоянию на 17.00 понедельника, 20 июля, оккупанты РФ 7 раз обстреляли позиции защитников на Донбассе. Один украинский защитник погиб. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбуке.

В штабе сообщают о семи вражеских атаках со стороны вооруженных сил РФ по украинским позициям. Оккупанты снова применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, пользуюясь не только минометами, но и арт-установками.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг на рассвете вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов по нашим позициям вблизи Мироновского. Автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы захватчики задействовали в районе Причепиловки. Еще один факт нарушения прекращения огня зафиксирован неподалеку от Шумов. На этом участке фронта противник обстрелял опорные пункты наших защитников из автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.

В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный

За эти сутки в результате вражеского обстрела один украинский защитник погиб.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось в утренней сводке штаба, за минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь по украинским защитникам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тибетский тест личности: Вы будете удивлены результатами!
02 "Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
03 Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб и восемь пострадали
04 Раскрыта тайна "кричащей" мумии (Фото)
05 "Вам придется ответить": Кадыров обратился к Зеленскому с требованием "подтвердить свои извинения"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице возобновят работу шесть детских санаториев
В столице возобновят работу шесть детских санаториев
В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный
В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный
&quot;УЗ&quot; запускают еще три поезда в Черновцы: детали
"УЗ" запускают еще три поезда в Черновцы: детали
Экс-вокалистка &quot;ВИА Гри&quot; станет третьей участницей шоу &quot;Танцы со звездами&quot; (Фото, Видео)
Экс-вокалистка "ВИА Гри" станет третьей участницей шоу "Танцы со звездами" (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь