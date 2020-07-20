ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", погиб украинский военный

В Украине, по состоянию на 17.00 понедельника, 20 июля, оккупанты РФ 7 раз обстреляли позиции защитников на Донбассе. Один украинский защитник погиб. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбуке.

В штабе сообщают о семи вражеских атаках со стороны вооруженных сил РФ по украинским позициям. Оккупанты снова применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, пользуюясь не только минометами, но и арт-установками.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг на рассвете вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов по нашим позициям вблизи Мироновского. Автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы захватчики задействовали в районе Причепиловки. Еще один факт нарушения прекращения огня зафиксирован неподалеку от Шумов. На этом участке фронта противник обстрелял опорные пункты наших защитников из автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.

За эти сутки в результате вражеского обстрела один украинский защитник погиб.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось в утренней сводке штаба, за минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь по украинским защитникам.