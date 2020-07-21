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День Казанской иконы Божией Матери: история и традиции праздника

День Казанской иконы Божией Матери: история и традиции праздника
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Православные верующие ежегодно отмечают праздник, связанный с иконой Казанской Божьей Матери. Святой лик обладает уникальными свойствами, к нему обращаются при разных жизненных ситуациях.

Знаменательная дата отмечается ежегодно в один и тот же день, и мы рекомендуем ознакомиться с тем, как правильно отмечать это событие, чтобы получить благосклонность Богоматери и обрести покой в душе.

История и традиции дня Казанской иконы Божьей Матери

Явление чудотворного лика произошло после страшного пожара, который случился в Казани. К маленькой девочке Матроне во сне пришла Богоматерь и указала на пепелище. После пробуждения девочка сообщила родителям свой странный сон, однако те не поверили ребенку.

Известно, что Богоматерь трижды являлась Матроне, и после этого пепелище раскопали, обнаружив в нем чудом сохранившийся лик. Именно эту икону и назвали Казанской, как и все списки с нее. Не раз чудотворный лик помогал верующим, кто приходил помолиться Богоматери и просил защиты от разных невзгод.

День Казанской иконы Божией Матери

Традиционно в этот день все верующие идут в храмы, где молятся за свою родину, за своих близких, чтобы в семьях были мир и покой. Счастливым этот день считается и для заключения браков и венчания. Этот праздник не относится к числу двунадесятых праздников церковного года, а потому нигде нет запретов на работу.

Как отмечают день Казанской иконы

В честь чудотворной иконы служат молебны, прося Богородицу защитить живущих на земле от невзгод.

21 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В июле 2020 года в день почитания иконы каждый сможет приобщиться к празднику, помолиться перед святым ликом дома или в церкви. Искренние молитвы помогают обрести покой в душе, не останавливаться в духовном развитии и получать благословение небес, оказываясь под покровительством не только Богоматери, но и Господа.

Праздники 21 июля

21 июля категорически запрещено:

  • сквернословить,

  • злиться

  • потакать дурным привычкам.

В этот день важно воздерживаться от увеселительных мероприятий, которые отвлекают от диалога с Богом. В день праздника нужно быть добрее к ближним, помогать по мере сил и возможности тем, кто нуждается в поддержке, а также собраться семьей, чтобы укрепить связь с родственниками.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, День Казанской иконы Божией Матери.

Автор:

Телеграф
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