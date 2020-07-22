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Трагедия рейса PS752: французские эксперты начали расшифровку данных из "черных ящиков"

Трагедия рейса PS752: французские эксперты начали расшифровку данных из "черных ящиков"
Обновлено 05:29 Сегодня Телеграф
Специалисты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) приступили к обработке данных с бортовых самописцев сбитого в январе над Ираном самолета авиакомпании МАУ.

Согласно сообщению Бюро, эксперты успешно извлекли из "черных ящиков" данные о переговорах пилотов и данные о ходе полетов. 

Расшифровка полученной информации проходит в кооперации с аккредитованными представителями и техническими советниками. 

Процесс декодирования будет длится в течение недели. 

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 был сбит возле аэропорта им. Имама Хомейни возле Тегерана 8 января 2020 года из ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства. 

В авиакатастрофе погибли 176 человек, в основном граждане Ирана. 

Трагедия унесла жизни 11 украинцев, из них 9 были членами экипажа. 

11 января представители армии Ирана заявили, что украинский самолет был сбит по ошибке, так как система распознавания ПВО опознала его, как "враждебную цель". В тот момент военные ожидали атаки со стороны США, отчего система ПВО страны была приведена в полную боевую готовность. 

Позже иранские власти уточнили, что ракетный комплекс, из которого был проведен запуск ракеты, намедни переместили и не успели провести перенастройку, отчего украинский самолет на радарах отобразился как объект, который двигался по направлению к столице Ирана, хотя на самом деле он двигался в направлении от Тегерана. 

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Франция, Иран, МАУ, PS752.

Автор:

Телеграф
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