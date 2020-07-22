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Грозы, жара и шквалы: погода на среду, 22 июля

Грозы, жара и шквалы: погода на среду, 22 июля
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Погода в ближайшие сутки будет отличаться в зависимости от региона. Прохладно и дождливо будет на севере и западе страны. Жарко и солнечно на юго-востоке.

В среду, 22 июля, грозовые дожди пройдут  в Карпатском регионе, а также в Сумской и Харьковской областях.

Погода в регионах 

На западе синоптики прогнозируют похолодание, днем местами температура опуститься до +20°. В Закарпатской области ночью +12...+14°, днем +24...+26°.

В остальных областях ночью +11...+13°, днем +21...+23°. В Карпатах пройдет дождь.

На севере страны осадки маловероятны, лишь в Сумской области гроза. Температура ночью +16...+18°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 22.07.2020

Прогноз погоды на 22 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке Украины установится жара, дожди ожидаются лишь в Харьковской области. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях ночью +13...+15°, днем +26...+28°. В Запорожской области ночью +16...+18°, днем +30...+32°.

В центральных регионах преимущественно ясно и сухо, лишь в Полтавской области грозовой дождь. Температура ночью +14...+16°, днем +25...+27°. 

На юге и Крыму без осадков, температура ночью +18...+20°, днем +28...+30°.

Погода в Киеве

По прогнозам синоптиков, в Киеве 22 июля дождей не предвидится, днем ожидается малооблачная погода, температура ночью +16...+18°, днем +22...+24°. По области без осадков, ночью +15...+17°, днем +23...+25°.

В четверг и пятницу, 23-24 июля, погода в Украине существенно не изменится, будет жаркой и без осадков. Лишь в пятницу на западе пройдут небольшие дожди.

Температура ночью +13...+15°, днем +23...+25°. 

Прогноз погоды на 23.07.2020

Прогноз погоды на 22 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24.07.2020

Прогноз погоды на 23 июля, фото: meteo.gov.ua

25 и 26 июля на западе и севере пройдут грозовые дожди, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +25...+27°. На востоке и юге сухо, ночью +17...+19°, днем +29...+31°.

Прогноз погоды на 25.07.2020

Прогноз погоды на 24 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26.07.2020

Прогноз погоды на 25 июля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, вчера, 21 июля, в Киеве прошел сильный ливень. Дожди затопили улицы города,  сильный ветер ломал деревья.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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