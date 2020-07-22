В Украине планируют продлить адаптивный карантин до конца лета

На заседании в Кабмине Денис Шмыгаль рассказал, что в повестке дня планируют продлевать адаптивный карантин в Украине до конца лета (31 августа - ред.)
Он подчеркнул, что данный формат и подход к карантину даст определенный результат и позволит вести контрольнад уровнем заболеваемости в стране.
Премьер также добавил, что данный вариант позволит улучшить принципы адаптивного карантина.
Есть надежда, что этот подход позволит снизить нагрузки на медучреждения и врачей в целом.
Напомним, в Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.