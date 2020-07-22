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В Украине планируют продлить адаптивный карантин до конца лета

В Украине планируют продлить адаптивный карантин до конца лета
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф
В Кабмине на заседании 22 июля планируется продление карантинных мер по Украине до 31 августа, из-за того, что такой вариант позволит вести контроль над уровнем заболеваемости. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На заседании в Кабмине Денис Шмыгаль рассказал, что в повестке дня планируют продлевать адаптивный карантин в Украине до конца лета (31 августа - ред.)

Он подчеркнул, что данный формат и подход к карантину даст определенный результат и позволит вести контрольнад уровнем заболеваемости в стране.

Премьер также добавил, что данный вариант позволит улучшить принципы адаптивного карантина.

В Киеве суточная заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза

Есть надежда, что этот подход позволит снизить нагрузки на медучреждения и врачей в целом.

Напомним, в Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Все по теме:

Украина, Кабмин, Карантин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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