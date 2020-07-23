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В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды до конца недели

В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды до конца недели
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине в ближайшие дни теплый атмосферный фронт будет определять погоду, осадков не предвидится, температура воздуха ночью до +14°, днем от +24° на западе и до+ 30° на юге.

В четверг, 23 июля, во всех регионах будет сухо, осадки маловероятны, жара спадет и будет комфортная теплая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

Об этом свидетельствуют данные синоптических карт Украинского гидрометцентра.

Во Львовской, Волынской и Тернопольской областях ночью +9...+11°, днем +21...+23°. Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ночью +12...+14°, днем +22...+24°. В закарпатской области ночью +11...+13°, днем +24...+26°. 

В северных областях малооблачная погода, без дождей, ночью +10...+12°, днем +21...+23°.

Прогноз погоды на 23.07.2020

Прогноз погоды на 23 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке Украины ночью +12...+14°, днем +22...+24°. В Днепропетровской области ночью +12...+14°, днем +24...+26°, а в Запорожской днем до +26...+28°.

На юге и в Крыму ночью +17...+19°, днем +27...+29°. В Одесской области днем +25...+27°.

В Киеве и по области 23 июля осадков не ожидается, ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

24 и 25 июля в Карпатском и северном регионе пройдут дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +24...+26°. На юге страны без осадков  ночью +15...+17°, днем +28...+30°.

Прогноз погоды на 24.07.2020

Прогноз погоды на 24 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25.07.2020

Прогноз погоды на 25 июля, фото: meteo.gov.ua

На выходных, 26 и 27 июля, дожди прогнозируют во всех регионах кроме Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 26.07.2020

Прогноз погоды на 26 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23.07.2020

Прогноз погоды на 27 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, на Киев обрушилась непогода - прошел сильный дождь с градом, дождь затопил улицы, ветер валил деревья на машины и проезжую часть.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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