ВНО 2020: в УЦОКО назвали "проходной" бал по двум предметам

Во время заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования были определены "проходные" баллы по украинскому языку и литературе и истории Украины в 2020 году. Об этом сообщает УЦОКО.

Сегодня в УЦОКО были определены пороговые баллы по двум предметам, а именно украинскому языку и литературе и истории Украины.

В результате голосования 15 членов комиссии поддержали вариант с 22 тестовыми баллами по украинскому языку и литературе.

Также посредством голосования было принято решение поставить порог в 25 баллов, за который проголосовали 13 членов комиссии по истории Украины.

Результаты голосования обнародовал и.о. директора УЦОКО Валерий Бойко.

Заседание комиссии УЦОКО по установлению "пороговых" баллов на YouTube:

Ранее сообщалось, что учебные заведения Киева сейчас ведут активную подготовку на началу нового учебного года, 1 сентября обучение будет начинатся очно или в смешанной формах. Об этом сообщил зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский в Фейсбук.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки определило, как дети пойдут в школу в новом учебном году. Ученики смогут посещать учебное заведение, если регион не попал в "красную" зону адаптивного карантина.