Голубавская: Меры правительства в борьбе с коронавирусом обоснованы

В Украине меры, которые принимает правительство с марта текущего года по борьбе с коронавирусом, обоснованы. Данные ограничения снизили волну заболеваемости. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская во время выступления в КСУ.

На вопрос, являются ли меры принятые властями Украины в связи с пандемией эффективными, Голубовская ответила, что считает данные ограничения, введенные правительством в начале развития эпидемических событий довольно эффективными.

Поскольку при таких заболеваниях, главная функция данных мер, это - замедление волны заболеваемости.

"Подготовить протокол это сложно, а еще сложнее его донести до каждого врача.

Мы сейчас гораздо увереннее в больнице себя чувствуем, чем это было в марте или в апреле.

Я считаю, что эти меры были обоснованы" - заявила Голубовская в своем обращении.

Ранее сообщалось, что в Украине почти 62 тысячи человек заразились коронавирусом с начала эпидемии. Больше всего зараженных во Львовской области и столице.