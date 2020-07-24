Президент наградил орденами и медалями 31 военного, шестерых - посмертно

Данный указ №290/2020 выложили на сайте Офиса Президента.
В самом документе награду присвоили "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Военных отметили орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украине", "Защитникам Отечества".
Ранее сообщалось, что В ВРУ зарегистрировали законопроект о поднятии в сотни раз штрафов за домашнее насилие. Об этом сообщают на сайте ВР.
Также сообщалось, что завершена обработка ответов и определены результаты ВНО абитуриентов по украинскому языку и литературе, иностранным языкам, истории Украины и биологии.