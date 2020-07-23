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Домашнее насилие: ВР предложили увеличить штрафы в 100 раз

Домашнее насилие: ВР предложили увеличить штрафы в 100 раз
Обновлено 18:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В ВРУ зарегистрировали законопроект о поднятии в сотни раз штрафов за домашнее насилие. Об этом сообщают на сайте ВР.

Сегодня в Раде группой нардепов во главе с превым замом председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарно-информационной политики Ириной Констанкевич ("Партия "За будущее" - ред.) был зарегистрирован законопроект № 3908 "О внесении изменений в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия".

Текстовый вариант документа обнародован на сайте Рады.

Целью законопроекта является урегулирование вопроса повышения админответственности за совершения домашнего насилия для возобновления предупредительной и карательной функции санкций за данное правонарушение.

Было предложено внести изменения в статью 173-2 Кодекса Украины об админправонарушениях.

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Данными изменениями предусмативается увеличение штрафов за домашнее насилие в сотню раз.

На даный момент штрафы предпологаются такие:

  • от десяти до двадцати НДМГ (170 - 340 грн),
  • за повторение правонарушения грозит штраф от двадцати до сорока НМДГ, ( 340 - 680 грн.).

Авторы же законодательной инициативы предлагают, чтобы за такие действия накладывали повышенные штрафы:

  • от 1 тыс до 2 тыс НДМГ (17 тыс - 34 тыс грн), 
  • а также - от 2 тыс до 4 тыс НМДГ (34 тыс - 68 тыс грн) в случае повторного совершения в течение года.

Ранее сообщалось, что учебные заведения Киева сейчас ведут активную подготовку на началу нового учебного года, 1 сентября обучение будет начинатся очно или в смешанной формах. Об этом сообщил зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский в Фейсбук.

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Все по теме:

Украина, Законопроект, ВР, Рада, Насилие.

Автор:

Телеграф
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