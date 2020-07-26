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Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля

Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Ближайшие дни Украине будет тепло, немного дождливо лишь на западе и севере страны.

В этот воскресный день погоду большей части территории Украины будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в западных и местами в северных областях более влажный воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе, в Житомирской, ночью также местами в Киевской и Черниговской областях небольшой, днем в западных областях умеренный кратковременный дождь, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +25...+27

  • Львов – +24...+26

  • Ивано-Франковск – +24...+26

  • Тернополь – +25...+27

  • Черновцы – +25...+27

  • Хмельницкий – +27...+29

  • Луцк – +25...+27

  • Ровно – +25...+27

  • Житомир – +25...+27

  • Винница – +30...+32

  • Одесса – +31...+33

  • Николаев – +32...+34

  • Херсон – +32...+34

  • Симферополь – +29...+31

  • Кропивницкий – +30...+32

  • Черкассы – +30...+32

  • Чернигов – +28...+30

  • Сумы – +28...+30

  • Полтава – +28...+30

  • Днепр – +30...+32

  • Запорожье – +32...+34

  • Донецк – +30...+32

  • Луганск +30...+32

  • Харьков – +30...+32

  • Киев – +28...+30

Погода 26 июля

Погода 26 июля / фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 12-17 °, на побережье морей до 22 °; днем в западных и Житомирской областях 23-28 °, на остальной территории 28-33 °, в южных областях до 35 °.

В Киеве - ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 15-17 °, днем 28-30 °.

В понедельник, 27 июля, в западных областях и на Приазовье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Погода 27 июля

Погода 27 июля / фото: meteo.gov.ua

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, днём 27-32°, в западных областях 22-27°; в южной части ночью 18-23°, днём 31-36°.

В Киеве 27 июля без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.

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Все по теме:

Погода, Лето, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Июль.

Автор:

Телеграф
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