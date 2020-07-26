Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля

В этот воскресный день погоду большей части территории Украины будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в западных и местами в северных областях более влажный воздух.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Западе, в Житомирской, ночью также местами в Киевской и Черниговской областях небольшой, днем в западных областях умеренный кратковременный дождь, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +30...+32
Одесса – +31...+33
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +28...+30
Днепр – +30...+32
Запорожье – +32...+34
Донецк – +30...+32
Луганск +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +28...+30
Погода 26 июля / фото: meteo.gov.ua
Температура ночью 12-17 °, на побережье морей до 22 °; днем в западных и Житомирской областях 23-28 °, на остальной территории 28-33 °, в южных областях до 35 °.
В Киеве - ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 15-17 °, днем 28-30 °.
В понедельник, 27 июля, в западных областях и на Приазовье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Погода 27 июля / фото: meteo.gov.ua
Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 14-19°, днём 27-32°, в западных областях 22-27°; в южной части ночью 18-23°, днём 31-36°.
В Киеве 27 июля без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.