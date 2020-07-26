Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля

Ближайшие дни Украине будет тепло, немного дождливо лишь на западе и севере страны.

В этот воскресный день погоду большей части территории Украины будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в западных и местами в северных областях более влажный воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе, в Житомирской, ночью также местами в Киевской и Черниговской областях небольшой, днем в западных областях умеренный кратковременный дождь, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +30...+32

Одесса – +31...+33

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +30...+32

Запорожье – +32...+34

Донецк – +30...+32

Луганск +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +28...+30

Погода 26 июля / фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 12-17 °, на побережье морей до 22 °; днем в западных и Житомирской областях 23-28 °, на остальной территории 28-33 °, в южных областях до 35 °.

В Киеве - ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 15-17 °, днем 28-30 °.

В понедельник, 27 июля, в западных областях и на Приазовье местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Погода 27 июля / фото: meteo.gov.ua

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, днём 27-32°, в западных областях 22-27°; в южной части ночью 18-23°, днём 31-36°.

В Киеве 27 июля без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.