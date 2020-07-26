В украинской армии зафиксировали 3 новых случая COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 3 новых случая коронавирусной болезни, в общем болеет 154 человека. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 26 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Также всего за время пандемии выздоровели - 570 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 429 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 91 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник ВС Украины). Состояние пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 1 военнослужащий (Сумская область). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине уже 64,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 920.