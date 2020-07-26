В Минздраве рассказали, кому можно не носить защитные маски

Глава украинского Минздрава рассказал, что участники марафонов могут не использовать защитные маски.

Участникам спортивных марафонов разрешается не использовать защитные маски.

Об этом на брифинге сказал глава Минздрава Максим Степанов, отвечая на вопрос об условиях проведения спортивных соревнований.

"Если мы говорим о спортивных соревнованиях, то это 1 человек на 5 квадратных метров, если мы говорим о зрителях, то обязательно с соблюдением социальной дистанции, составляющей полтора метра. Если мы говорим об участниках, которые непосредственно участвуют в марафоне, - то, конечно, нет, не надо (надевать маски - ред.)", - отметил Степанов.

По его словам, зрители и организаторы марафона должны использовать маску, если невозможно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

"Если вы не находитесь в большой толпе, то маску можно не использовать, но внимательно следите за тем, чтобы была соблюдена дистанция. Все эти правила и наши рекомендации направлены на сохранение вашего здоровья", - подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 26 июля подтверждено 64 849 случаев COVID-19, из них 1 605 летальных, 35 807 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 920 новых случаев.