Катастрофа PS752: Канада призывает Иран раскрыть информацию из "черных ящиков"

Канада призывает Иран предоставить общественности доступ к данным из "черных ящиков" сбитого в январе над Тегераном самолета "МАУ". Об этом заявила глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс.

"В Париже работа (по расшифровке бортовых самописцев, - ред.) завершена, но расследование еще далеко до окончания. До сих пор есть множество вопросов, которые требуют ответов. Нам известно, что родственники погибших и многие другие хотели бы узнать, какие данные были получены в ходе декодирования. Мы обратились к Ирану с призывом о скорейшем обнародовании информации с бортовых самописцев", - сказала она.

Она напомнила, что Приложение 13 Конвенции о международной гражданской авиации содержит положение о том, что Управление не может разглашать информацию без соглашения со стороны страны, ведущей расследование, то есть Ирана.

"Управление выступает за тщательное, прозрачное и достоверное расследование и продолжает предлагать Ирану свою помощь в этом", - отметила Фокс.

Она также добавила, что загрузка и анализ информации "были важными шагами в том, что должно стать детальным и прозрачным расследованием в области безопасности"

Как известно, 8 января 2020 года потерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Как стало известно позже, причиной катастрофы стало попадание ракеты класса земля-воздух, выпущенной из комплекса Тор-М1 российского производства.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Двое пассажиров и все девять членов экипажа были гражданами Украины. Также в числе пассажиров были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

18 июля Иран направил бортовые самописцы на расшифровку во Францию.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже подтвердил, что "черные ящики" были успешно прочитаны и расшифрованы.