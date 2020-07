Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ

Об этом сообщила пресс-служба Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.

В сообщении сказано, что анализ данные "черных ящиков" (CVR и FDR) со сбитого лайнера завершен. Скоординированные технические работы продолжались четыре дня.

(1/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Analysis on CVR & FDR data is finished after 4 days of coordinated technical work / @NTSB_Newsroom @Boeing @oaci @aaibgovuk @TSBCanada @AirlinesUkraine @SafranEngines SHK & NBAAI pic.twitter.com/xexSI7RB3E

