Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ

Об этом сообщила пресс-служба Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.
В сообщении сказано, что анализ данные "черных ящиков" (CVR и FDR) со сбитого лайнера завершен. Скоординированные технические работы продолжались четыре дня.
(1/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Analysis on CVR & FDR data is finished after 4 days of coordinated technical work / @NTSB_Newsroom @Boeing @oaci @aaibgovuk @TSBCanada @AirlinesUkraine @SafranEngines SHK & NBAAI pic.twitter.com/xexSI7RB3E
— BEA (@BEA_Aero) July 23, 2020
20 июля Иранские следователи доставили речевой самописец и регистратор полетных данных во Францию. О том, что установили в настоящие время не сообщается. По Данным Бюро безопасности в транспорте (TSB) Канады, для разглашения данных необходимо согласие страны, которая проводит расследование, в данном случае - Ирана.
Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", потерпел крушение в районе Тегерана после несколько минут после взлета. На борту находилось 176 человек, которые все погибли. Позже выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой.