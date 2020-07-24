Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
Ситуация на фронте: оккупанты снова применили запрещенные минометы
Ситуация на фронте: оккупанты снова применили запрещенные минометы
Пушечный выстрел Милинкович-Савича - в обзоре матча Лацио - Кальяри (Видео)
Пушечный выстрел Милинкович-Савича - в обзоре матча Лацио - Кальяри (Видео)
24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ

Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ
08:04 Сегодня Телеграф
Во Франции специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране пассажирского лайнера Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находилось 176 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.

В сообщении сказано, что анализ данные "черных ящиков" (CVR и FDR) со сбитого лайнера завершен.  Скоординированные технические работы продолжались четыре дня.

20 июля Иранские следователи доставили речевой самописец и регистратор полетных данных во Францию. О том, что установили в настоящие время не сообщается. По Данным Бюро безопасности в транспорте (TSB) Канады, для разглашения данных необходимо согласие страны, которая проводит расследование, в данном случае  - Ирана.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", потерпел крушение в районе Тегерана после несколько минут после взлета. На борту находилось 176 человек, которые все погибли. Позже выяснилось, что лайнер был сбит иранской ракетой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, МАУ, Boeing 737, Черные ящики, Авиакатастрофа в Иране.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
02 Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
03 "Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу
04 Итоги 23 июля: Луческу возглавил киевское Динамо, ВНО и поступление 2020 в Украине
05 Новый рейтинг от Netflix: самые просматриваемые сериалы сервиса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус не отступает: на планете уже более 15 миллионов случаев заболевания
В мире выявили более 15 млн случаев коронавируса
Во Франции расшифровали &quot;черные ящики&quot; сбитого в Иране самолета МАУ
Катастрофа МАУ: во Франции расшифровали "черные ящики"
К концу недели гривна еще больше обвалилась: свежий курс валют
К концу недели гривна еще больше обвалилась
Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12
Еще один гаджет получил стабильную версию MIUI 12
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь