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Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Жара не убила коронавирус: в ВОЗ заявили, что мир погрузился в "одну большую волну" пандемии

Жара не убила коронавирус: в ВОЗ заявили, что мир погрузился в "одну большую волну" пандемии
15:18 Сегодня Телеграф
Пандемия COVID-19 развивается, как одна большая волна с пиками и спадами, а коронавирус не станет сезонным заболеванием.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир погрузился в "одну большую волну" пандемии.

"Люди все еще думают о сезонах. Нам всем нужно разобраться в том, что новый вирус… ведет себя по-другому", — цитирует Reuters заявление пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис.

Со слов Харрис пандемия COVID-19 развивается как одна большая волна с пиками и спадами. Она будет подниматься и опускаться немного. И поэтому лучше всего ее сгладить.

Напомним, коронавирус продолжает распространятся в странах. По состоянию на 28 июля количество заболевших составляет 16,7 миллионов человек. От вируса уже скончались 657 тысяч человек.

Эпицентром заболевания остаются Соединенные Штаты, там заболело 4,5 миллиона человек. В Бразилии коронавирус также развивается стремительными темпами, выявили уже более 2 миллионов случаев. 

В Украине эпидемия также не идет на спад, заболели 66 тысяч, за минувшие сутки кронавирус обнаружили у 919 человек. 

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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