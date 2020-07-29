Данилов о возможном вторжении РФ с юга Украины: Один на один в такой ситуации мы не останемся

Глава Совета национальной безопасности и обороны оценил возможность военной агрессии со стороны РФ в южных областях Украины. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Украина 24".

"Что касается Николаевской и Херсонской областей, то там все закрыто плотно. Однако мы понимаем, с кем мы можем иметь войну - с Россией. Большой ошибкой будет преуменьшать ее силы", - сказал Данилов.

Тем не менее, он добавил, что Украина в вопросе противостояния российской угрозе не является одинокой, так как "у нас есть партнеры, которые вместе с нами этими вопросами занимаются".

"Недавно завершились масштабные учения НАТО в Черном море "Sea Breeze". Вы же видели, сколько стран в них участвовали. Это четкое понимание, что один на один в такой ситуации мы не останемся. Могут быть и учения параллельно с российскими "Кавказ-2020", и они могут пройти в довольно неожиданных местах. Где будут проходить учения в сентябре - увидим", - отметил он.

Отвечая на вопрос, не будет ли Россия раздражена такими учениями, Данилов ответил: "Что значит раздражена? Мы живем в нашей стране, и наша задача - ее защитить. Если кто-то будет раздражен таким поведением, мы не можем обращать на это внимание".

Напомним, международные военные учения Sea Breeze прошли в акватории Черного моря. Из-за коронавируса состоялась только морская фаза с привлечением авиации.