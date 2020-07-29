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29 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
29 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

29 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

29 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 10:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
По православному календарю в этот день чтят память мученика Афиногена и его учеников.

29 июля (16 июля по старому стилю) православная церковь чтит память святого Афиногена Севастийского и десяти его учеников.

По приданию, правитель Севастии Филомарх устроил большое празднество в честь языческих богов и приказал жителям города принести жертву идолам. Многие отказались потому, что они проповедовали христианство. Правитель выяснил, что христианство распространилось на его землях благодаря старцу Афиногену и 10 его ученикам, он отдал приказ немедленно их казнить.

Смерть мученика наступила приблизительно в 311 году, Афиноген самолично возложил свою голову на плаху и был казнен.

Афиноген

В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача.

В народе считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей. Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы.

Запреты 29 июля:

Категорически нельзя ругаться и сквернословить, поскольку считается, что подобная негативная энергия вернется вам в будущем в гораздо большем размере.

Не стоит в этот день подметать и мыть пол. Таким образом вы убираете из своей жизни здоровье и удачу.

Не стоит убираться в доме, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. В то же время нельзя лениться. Необходимо найти золотую середину и провести этот день строго на ней.

Лучше воздержаться от приема пищи животного происхождения.

В такой день принято избегать посещения лесов. Также рядом с лесами не разрешается шуметь, кричать, петь песни.

Просить повышения зарплаты или должности не надо: 29 июля считается неблагоприятным для этого днем.

Колосок

Что можно делась 29 июля:

Можно сходить в гости или встретиться с хорошими друзьями. Это привлечет удачу.

Среда подходит для домашних хлопот, которые не требуют больших усилий.

Лучше в этот день быть в хорошем настроении.

Можно посвятить время уходу за собой.

Приметы 29 июля:

Если в этот день пошел дождь - жди хорошего урожая и сбереги сено от непогоды.

Если мышь начала есть посевы, значит бывать долгой и холодной зиме.

Встретил на Финогеев день туман - урожай грибов будет обильным.

Тот, кто найдет спорынью, будет жить в богатстве и благополучии.

Если на закате в небе желтые облака – к дождю, который начнется утром.

Ботва у моркови поникла – к дождливой погоде.

Утренняя роса держится на траве до обеда – к жаре.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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