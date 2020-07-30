Карантин в регионах: когда Украину поделят на "цветные зоны"

Завтра, 30 июля, Минздрав инициирует заседание чрезвычайной комиссии, где решат, какие регионы окажутся в зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 30 июля сообщил, что Украину поделят на четыре карантинные зоны.

Минздрав завтра проведет заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.

По словам Степанова, работа детских лагерей будет возможна лишь в зеленых и желтых зонах. Контролировать соблюдение карантина будет Госпродспоживслужба, служба по чрезвычайным ситуациям, местные власти.