Карантин в регионах: когда Украину поделят на "цветные зоны"

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 30 июля сообщил, что Украину поделят на четыре карантинные зоны.
Минздрав завтра проведет заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.
По словам Степанова, работа детских лагерей будет возможна лишь в зеленых и желтых зонах. Контролировать соблюдение карантина будет Госпродспоживслужба, служба по чрезвычайным ситуациям, местные власти.
В Украине 30 июля установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки выявили почти 1200 случаев заражения.
Правительство официально продлило карантин до конца лета. С 1 августа изменятся ограничения адаптивного карантина.
Растет число областей, которые не готовы к смягчению карантина. На 29 июля 10 регионов не соответствовали критериям.