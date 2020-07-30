Дело Стерненко: защите ограничили время ознакомления с материалами дела

Столичный суд принял решение ограничить сроки защите и самому Стерненко для ознакомления с материалами уголовного производства до 11 августа.

Одесскому активисту Сергею Стерненко и его адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами уголовного дела, в котором он фигурирует, до 11 августа этого года.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Как известно, активисту 11 июня озвучили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В мае 2018 года вечером двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист ранил одного из них ножом в живот, что привело к его смерти. Ранен был и сам Стерненко, и второй нападавший, которого правоохранители вскоре задержали, но сразу же отпустили и предоставили ему статус свидетеля, а позже - госохрану.

Напомним, экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что следствие по третьему нападению на него, в ходе которого погиб нападавший, остановлено.

Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 11:00 3 июля 2020 года в рассмотрении ходатайства защиты Стерненко в отношении изменения ему меры пресечения.