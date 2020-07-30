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Когда в Украине начнут продавать тюрьмы: ответ Минюста

Когда в Украине начнут продавать тюрьмы: ответ Минюста
15:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Министерство юстиции планирует уже этим летом запустить продажи замороженных и освобожденных тюрем.

Уже этим летом в Украине появится возможность покупки замороженных и свободных тюрем.

Об этом рассказал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська, передает пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что продавать тюрьмы будут через открытые аукционы в системы "Prozorro.Продажи".

Малюська отметил, что на его большое сожаление Верховная Рада не поддержала законопроект, устанавливаемый простой механизм распределения средств, которые будут выручены от продажи. Теперь ведомство ищет пути к адаптации к существующим механизмам продажи. Он рассказал, что данная система оставляет желать лучшего и несколько затягивает процесс бюрократическими формальностями.

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Напомним, Министерство юстиции Украины решило закрыть восемь учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии, а уволенному персоналу предложат новую работу.

Также разработан план мероприятий, которые пройдут после принятого решения.

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Минюст, Денис Малюська.

Автор:

Телеграф
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