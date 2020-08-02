Местным властям запретили ослаблять установленный Кабмином карантин

﻿Органы местной власти не могут смягчать карантинные ограничения, введеные правительством. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливает правительство, они прописаны в соответствующем постановлении правительства. А уже на территории области или региона могут только усиливать те или иные ограничения, но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что органы местного самоуправления могут смягчать карантинные ограничения", - сказал Степанов.

Министр добавил, что местные власти также отвечают за соблюдение условий карантина. Соответствующий надзор, каждый в своем направлении, осуществляют Госпродпотребслужба, Нацполиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба.

Степанов напомнил общие условия карантина, которые действуют во всей стране: масочный режим, соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками.

В зависимости от уровня заболеваемости на той или иной территории, регион относится к одной из четырех зон, карантинные ограничения могут усиливаться или ослабляться.

31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании определила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19.

"Красный": города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевый" уровень - города Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тысменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.

"Желтый": города Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы Волынской области, города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский , Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области, города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области, город Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области, Жолковский, Яворовский и Каменка-Бугский районы Львовской области, Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.