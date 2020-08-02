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Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"

Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
11:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Министерстве здравоохранения назвали регионы, в которых зафиксировали наибольший суточный прирост больных COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавирусного заболевания зафиксировали на Львовщине, в Ивано-Франковской области и в Киеве.

Об этом на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Ивано-Франковской области - 115, Львовской области - 112 и городе Киев - 110", - заявил он.

Пандемия коронавируса: еще свыше четверти миллиона человек подхватили COVID-19 (Карта)

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировали 72 168 случаев уханьского коронавируса COVID-19.

Напомним, представители Всемирной организации здоровья на экстренном заседании по мониторингу ситуации с пандемией коронавируса в мире пришли к выводу, что пандемия уханьского коронавируса COVID-19 будет долговременной.

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Все по теме:

Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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