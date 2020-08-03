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В Украину снова идет жара, местами до +35°

В Украину снова идет жара, местами до +35°
Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В первую неделю августа установится жаркая и сухая погода. Ночью температура воздуха в некоторых регионах снизится до +12°, днем ожидается до +30°.

В понедельник, 3 августа, во всех регионах страны ожидается жаркая и сухая погода Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +24...+26°.

Погода в регионах

В западных областях без осадков. Во Львовской, Ровенской, Волынской и Ивано-Франковской областях ночью +11...+13°, днем +25...+27°. В Закарпатской и Черновицкой областях ночью +11...+13°, днем +26...+28°.

Прогноз погоды на 3.08.2020

Прогноз погоды на 3 августа фото: meteo.gov.ua

На севере страны без дождей, в Киевской и Черниговской областях ночью +13...+15°, днем +24...+26°. В Сумской ночью +10...+12°, днем +22...+24°. 

На востоке страны днем будет жарко, температура воздуха поднимется до +27°. В Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

В центральных регионах малооблачная погода с прояснениями ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

На юге страны без осадков, в Николаевской и Херсонской областях ночью +14...+16°, днем +25...+27°. В Одесской области ночью +16...+18°, днем +26...+28°. В Крыму ясно, ночью +16...+18°, днем +25...+27°.

Погода в Киеве

В Киеве 3 августа ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

4 и 5 августа погода особо не изменится, жара усилится, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +24...+26°.

Прогноз погоды на 4.08.2020

Прогноз погоды на 4 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5.08.2020

Прогноз погоды на 5 августа фото: meteo.gov.ua

6 и 7 августа по всей территории страны установится жаркая и ясная погода, днем температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +35°.

Прогноз погоды на 6.08.2020

Прогноз погоды на 6 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7.08.2020

Прогноз погоды на 7 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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