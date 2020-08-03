ВОЗ: Менее 10% населения заболели COVID-19

"Как правило, мы обнаруживаем, что большинство результатов серопревалентности показывают, что менее 10% населения являются положительными, а серопозитивные указывают на наличие инфекции.
Существует более высокая серопревалентность у работников здравоохранения или передовых работников с более высоким уровнем воздействия", - сообщили в ВОЗ.
Серопозитивность указывает на то, что человек в какой-то момент был инфицирован COVID-19.
Информацию доктор озвучила, основываясь на анализ результатоа многих исследований, комментируя ситуацию с коронавирусом в Индии.
Ранее, ученые подсчитали риски подхватить коронавирус, путешествуя в поезде, основываясь на данных скоростной железной дороги в Китае. Об этом сообщили в журнале Clinical Infectious Diseases.