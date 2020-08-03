ВОЗ: Менее 10% населения заболели COVID-19

Эпидемиолог Мария Ван Керхове сообщила, основываясь на разные исследования, что менее 10% населения заразились коронавирусом. Об этом сообщил глава подразделения ВОЗ по новым болезням и зоонозу Мария Ван Керхове на брифинге в ООН.

"Как правило, мы обнаруживаем, что большинство результатов серопревалентности показывают, что менее 10% населения являются положительными, а серопозитивные указывают на наличие инфекции.

Существует более высокая серопревалентность у работников здравоохранения или передовых работников с более высоким уровнем воздействия", - сообщили в ВОЗ.

Серопозитивность указывает на то, что человек в какой-то момент был инфицирован COVID-19.

Информацию доктор озвучила, основываясь на анализ результатоа многих исследований, комментируя ситуацию с коронавирусом в Индии.

Ранее, ученые подсчитали риски подхватить коронавирус, путешествуя в поезде, основываясь на данных скоростной железной дороги в Китае. Об этом сообщили в журнале Clinical Infectious Diseases.