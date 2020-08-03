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Понедельник, 03.08.2020
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Пандемия Covid-19: во всем мире за сутки умерли более 4 тысяч человек

Пандемия Covid-19: во всем мире за сутки умерли более 4 тысяч человек
08:15 Сегодня Телеграф
За минувшие сутки во всем мире от коронавирусной инфекции Covid-19 умерли более 4 тысяч человек.

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, во всем мире зарегистрировано 18 236 624 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Только 218 тысяч человек заразились инфекцией за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.

Статистика коронавируса на 3.08.2020

Всего за время пандемии от осложнений болезни, вызванных коронавирусом, скончались 692,7 тыс. больных. Всего за время распространения болезни выздоровели уже 11 446 952 человека. Число активных больных на сегодняшний день составляет более 6 миллионов.

Больше всего больных зафиксировано в США - 4 813 647, в Бразилии - 2 733 677, Индии - 1 805 838, Росии - 850 870 и Южной Африке - 511 485.

Статистика коронавируса на 3.08.2020

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 августа выявили 72 168 случаев COVID-19, из них за минувшие сутки – 1 112.

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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