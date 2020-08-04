Товары обойдутся на 50-200% дороже: ЮНИСЕФ призывает не отменять "пакет малыша"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратился к правительству Украины с призывом не отменять программу помощи семьям с детьми ("пакет малыша"). Об этом сказано в заявлении пресс-службы фонда, который приводит слова главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Фонд призывает власти Украины продлить программу "пакет малыша", поддерживающий семьи новорожденных по всей стране. Подавляющее большинство родителей поддерживают эту инициативу, отмечая влияние на семейный бюджет. "Пакет малыша" может стать эффективным средством поддержки для уязвимых семей в эти сложные времена", - сказала она.

Опрос ЮНИСЕФ продемонстрировал, что положительные влияние программы на бюджет украинских семей отметили 79% опрошенных. 49% смогли существенно сэкономить на покупке товаров для младенцев в первые месяцы его жизни.

"Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%", - добавили в фонде

Как известно, проект "пакет малыша" в Украине запустили в сентябре 2018 года при содействии ЮНИСЕФ для обеспечения новорожденных и молодых мам необходимыми в первые месяцы жизни вещами, вроде подгузников, одежды, белья, средств гигиены и другого (всего 60 предметов и изделий).

29 июля Кабмин запустил проект по замене пакета на компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривень.